NASA готовится отправить в космос атомную электростанцию

NASA сообщает, что ученые успешно провели тест портативной атомной электростанции Kilopower, которая поможет человечеству осуществить длительные исследовательские миссии в космос. Об этом сообщает The Sun.

Технология Kilopower способна помочь создать колонии на Луне и Марсе, помочь в поиске ресурсов и организации природных хозяйств на чужих планетах.

NASA тестирует технологию вместе с экспертами из Министерства энергетики США и Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Успешные испытания указывают на том, что скоро реактор будет отправлен на летные тесты.

Как сообщает ren.tv, станция сможет работать в экстремальных условиях. В ней использован уран-235, который не подвергнет космонавтов воздействию излучения.