Сильвия Раду назвала приоритеты своей предвыборной программы

Возможности решения 11-ти основных проблем Кишинева обозначила в предвыборной программе независимый кандидат в мэры Сильвия Раду. Причем рассчитана программа на год - до плановых местных выборов. Намерена она продолжать начатое. В первую очередь - борьбу с коррупцией и некомпетентностью в мэрии.

"Главным критерием будут профессиональные качества и отношение к своим обязанностям. В последние годы слишком многих людей принимали на работу по принципу кумовства и партийной принадлежности", - сказала независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду.



Также к числу главных проблем независимый кандидат отнесла незаконные стройки.



"В мэрии нужно создать строгую систему контроля. Специализированный департамент будет контролировать не только выдачу новых разрешений на строительство, но и проверять выданные ранее".



Сильвия Раду уверена - город можно избавить от пробок, применив новые технологии.



"Система мониторинга позволит более эффективно управлять дорожным движением в столице. У горожан должен быть доступ к этой системе, и это позволит сократить время в пути", - отметила независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду.



Также Сильвия Раду объявила, что предвыборной рекламе предпочтет встречи с избирателями.



"Всех, кто изъявил желание финансировать мою предвыборную кампанию, я призываю вложить эти средства в конкретные проекты. Я уже веду переговоры с несколькими людьми об установке новых игровых площадок", - добавила независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду.



Своих оппонентов Сильвия Раду призвала к честной борьбе, отметив, что уже были попытки ее дискредитировать. В частности, кто-то от ее имени объявил встречу с избирателями в столичном лицее. Раду назвала это грязной манипуляцией.



Обязанности столичного мэра Сильвия Раду исполняла последние пять месяцев. В это время в городе сделали генеральную уборку, начали ремонт дорог и обновление разметки.



