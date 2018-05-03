Пятилетний мальчик перетащил трехтонный автомобиль на 34 метра

Пятилетний мальчик в столице Киргизии установил рекорд республики, он протащил трехтонный автомобиль на расстояние в 34 метра, сообщил РИА Новости наставник мальчика, известный в Киргизии силач Нурлан Алишеров

"Это очень талантливый мальчик, мы готовились полгода к этому дню. В данный момент идут переговоры о том, чтобы он поехал в Америку и выступил там. Мне кажется, его талант нужно развивать и показывать", — сообщил Алишеров.

Имя и внешность маленького рекордсмена тренер держит в секрете – ребенок выступал в маске, поскольку родители "не захотели афишировать его личность". "Мы называем его Нуркыргыз (Киргизский луч – ред.)", — добавил Алишеров. По его словам, со своим учеником они уже готовят новые номера, пишет РИА Новости.







