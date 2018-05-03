Подробности смертельной аварии в Оргеевском районе. ФОТО

Один человек погиб, еще четверо получили различные травмы в результате автокатастрофы в Оргеевском районе.

По данным полиции, водитель легкового авто превысил скорость и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с микроавтобусом, в котором находились семь человек. 25-летний водитель легковушки погиб на месте. Три пассажира и водитель маршрутки были госпитализированы.



"Пациенты в состоянии средней тяжести. Их обследовали и назначили амбулаторное лечение. Больше всех пострадал водитель маршрутки. Он был в состоянии шока, у него травма грудной клетки", - сказала глава отделения скорой помощи, Оргеев Елена Тетеля.



Очевидцы говорят, удар был очень сильный.



"Думал, что смогу чем-то помочь, но скорая уже подъехала. Подъехал посмотреть, что случилось, потому что легковушка летела на высокой скорости, около 150 километров в час".



"Это все из-за высокой скорости. От удара машину разорвало".



Заведено уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются.



"25-летний водитель, который находился за рулем автомобиля Опель в какой-то момент не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с микроавтобусом", - отметила пресс-секретарь ИП Оргеева Диана Максим.



На большое количество аварий и нарушений на дорогах вновь обратил внимание председатель парламента Андриан Канду. Он подчеркнул необходимость ужесточить наказания за нарушение правил дорожного движения.



"Считаю, что аннулировать через шесть месяцев штрафные пункты - слишком рано, срок нужно продлить до года. Нужно проводить дополнительное обучение или даже психологическую работу", - сказал председатель парламента Андриан Канду.



