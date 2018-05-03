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NASA нашла невидимые буквы на свитках Мертвого моря
// фото: Shai Halevi/ The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library
18:01, 03 May 2018
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Исследователи, которые изучают свитки, обнаруженные в пещерах близ Кумрана на западном берегу Мертвого моря, при помощи технологии NASA обнаружили на фрагментах текста буквы, которые невидимы для невооруженного глаза. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что находка раскрыла новый сценарий и указала на существование неизвестной рукописи. Согласно данным ученых, обнаруженные в 1950-х годах фрагменты могут принадлежать приблизительно тысяче рукописей. 

Ученые уверены, что исследованные фрагменты относятся к новой рукописи. 

Свитки Мертвого моря являются очень важным документом с религиозной и исторической точек зрения. В частности, они содержат древнейшую копию еврейской Библии, пишет ren.tv



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