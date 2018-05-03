СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

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