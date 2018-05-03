Исследователи, которые изучают свитки, обнаруженные в пещерах близ Кумрана на западном берегу Мертвого моря, при помощи технологии NASA обнаружили на фрагментах текста буквы, которые невидимы для невооруженного глаза. Об этом сообщает The Sun.
Сообщается, что находка раскрыла новый сценарий и указала на существование неизвестной рукописи. Согласно данным ученых, обнаруженные в 1950-х годах фрагменты могут принадлежать приблизительно тысяче рукописей.
Ученые уверены, что исследованные фрагменты относятся к новой рукописи.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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Сегодня предстоят незапланированные траты. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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РЫБЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md