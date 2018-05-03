Киркоров показал кадры, не вошедшие в нашумевший клип "Цвет настроения синий"

Российский певец Филипп Киркоров показал на своей странице в "Инстаграме" кадры, не вошедшие в его нашумевший клип на песню "Цвет настроения синий". Ролик набрал в Сети уже 14 миллионов просмотров, и его популярность только растет.

На кадрах со съемок запечатлены сам Киркоров и один из артистов, принявших участие в съемках клипа, рэпер Тимати. Он катает "короля российской эстрады" в тележке из супермаркета. В какой-то момент с Киркорова слетел парик, который был использован для создания непривычного для зрителя образа артиста в клипе, пишет ren.tv

В подписи к видео Филипп Бедросович анонсировал вторую часть клипа и поинтересовался, кого из звезд зрители хотели бы в ней увидеть. Стоит отметить, что ролик на песню "Цвет настроения синий" запомнился, прежде всего, участием в нем самых популярный артистов, которые предстали в неожиданных, ироничных образах. Так, Николай Басков в клипе собирает экскременты собаки, Григорий Лепс сыграл алкоголика, Ольга Бузова — кассиршу, Тимати — таксиста-семьянина, рэпер Гнойный — гостя вечеринки.