Бросившая букет невеста случайно проломила потолок. ВИДЕО

В Сети опубликовано видео с тем, как неожиданно закончилась попытка невесты на свадьбе бросить букет. Как передает Daily Mail, инцидент произошел в Китае.

Девушка, облаченная в белое платье и фату, замахнулась и бросила букет, предполагая, что его поймает следующая счастливица, которой в дальнейшем предстоит связать себя законными узами брака. Но этого не произошло — букет попал в потолок, и на гостей начали падать доски, пишет ren.tv

Когда невеста обернулась и увидела происходящее, была в шоке.

Не уточняется, получил ли кто-либо серьезные травмы.

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