Растения обмениваются сообщениями под землей

Ученые обнаружили интересную способность растений общаться друг с другом химическими сигналами.

Исследователи из Шведского сельскохозяйственного университета провели эксперимент с ростками кукурузы, чтобы лучше понять, как растения влияют на своих соседей. Ученые поглаживали ростки мягкой кистью, имитируя прикосновение близлежащих растений, а затем собирали вещество, которое при этом выделяли корни.

Затем в растворе полученного вещества ученые выращивали новые растения, которые, как оказалось, развивали листву значительно быстрее корневой системы. Это позволило предположить, что растения, зная о близости конкурентов, стараются вырастить больше листвы для обеспечения фотосинтеза.

Выяснилось, что даже небольшой стресс, причиненный надземной части растения, влияет на обмен сообщениями между корнями и на рост соседей. Так, соседи непотревоженных растений и сами развивали корневую систему намного охотней.

Потревоженные растения заставляли соседей изменять направление роста корней. Также выделяемые корнями вещества помогают растениям распознать «чужих» и «своих» и направлять рост корней в свободные слои почвы, чтобы избежать конкуренции, пишет moya-planeta.ru