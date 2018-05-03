Коренное население Америки состояло из 250 человек

Ученые провели масштабное генетическое исследование и пришли к выводу, что коренных американцев было всего 250 человек.

Исследование, опубликованное в журнале «Генетика и молекулярная биология», проводилось в Университете Канзаса. Группа ученых использовала образцы ДНК, собранные вдоль путей миграции людей, и исследовала девять некодирующих областей из ДНК жителей Китая, Сибири и коренного населения Америки.

Возраст генного материала охватывал период в 15 000 лет. Ученые оценивали разнообразие и скорость мутаций, произошедших в разных регионах. На основе полученных данных ученые создали компьютерную модель миграции 100 млн поколений, пишет moya-planeta.ru

Предки современных индейцев пришли в Америку из Сибири примерно 23 000 лет назад. Компьютерное моделирование определило, что первоначальное население могло состоять из небольшой группы охотников и собирателей в 250 человек, со временем ее численность росла, новые группы мигрировали на новые территории, пока через тысячелетия не добрались до оконечности Южной Америки.

Майкл Кроуфорд, профессор антропологии Университета Канзаса, рассказывает: «Исследование помогло нам найти генетическое «узкое место», которое можно считать началом популяции коренных американцев, и даже определить точное число людей. Довольно интересно пронаблюдать, как происходил переход от нескольких сотен основателей до 40 млн жителей обеих Америк, живущих в совершенно разных климатических условиях».