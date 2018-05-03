Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, присоединившийся к команде юрисконсультов президента США Дональда Трампа, заявил, что Трамп лично вернул своему адвокату Майклу Коэну 130 тыс. долларов, выплаченных порнозвезде Сторми Дэниэлс.
Заявление Джулиани расходится со словами самого Трампа, который раньше утверждал, что ничего не знал о выплатах порноактрисе. Джулиани отметил, что для выплат Дэниэлс не использовались деньги, пожертвованные на президентскую кампанию Трампа.
В середине февраля Майкл Коэн признал, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов из своего кармана в 2016 году, напоминает ВВС.
Адвокат тогда отказался уточнить, за что именно заплатил деньги Дэниэлс, а СМИ сообщали, что актрисе заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом. Трамп утверждает, что связи не было.
"Все прошло через адвокатскую контору, президент вернул деньги", - сказал Джулиани в эфире телеканала Fox News. Деньги возвращались "в течение нескольких месяцев", добавил он.
Трамп "не знал деталей, насколько я понимаю, но знал о договоренности в общих чертах, о том, что Майкл [Коэн] решает такие вопросы", - добавил Джулиани.
В марте Сторми Дэниэлс подала в суд на Трампа. В иске актрисы говорится, что адвокат Коэн пытался заставить ее хранить молчание. Адвокаты Трампа подали к актрисе встречный иск о диффамации на 20 млн долларов.
Адвокат Дэниэлс Майкл Авенатти в четверг заявил, что заявление Джулиани "должно привести американцев в ярость".
"Несколько месяцев назад мы предсказали, что докажем, что американцам солгали про выплату 130 тысяч, и о том, что на самом деле знал Трамп", - написал Авенатти в "Твиттере".
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telegraph.md