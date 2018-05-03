В свитках Мертвого моря нашли скрытые тексты

В свитках Мертвого моря нашли скрытые тексты. Их удалось прочитать благодаря инфракрасному анализу пергамента.

В свитках содержатся фрагменты из Второзакония, книги Левит из Пятикнижия (они также входят в христианский Ветхий Завет) и Книги Юбилеев, написанной в одно время с Ветхим заветом, но не вошедшей в христианский канон, передает Моя планета.

Эти свитки были найдены в кумранских пещерах еще 70 лет назад, но из-за плохого состояния были исследованы только сейчас. На первый взгляд они казались пустыми, и только в инфракрасном излучении удалось прочитать тексты.

Наиболее интересные фрагменты содержат инструкции по проведению храмовых ритуалов (ученые называют его храмовым свитком) и начало 147 псалма, который написан иначе, чем современные версии. Принадлежность еще одного фрагмента пока не удалось определить, потому что он написан палеоеврейским алфавитом, вышедшим из употребления в V веке до н. э.