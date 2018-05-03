Самое большое пресноводное озеро Украины наполнят водой из Дуная

Власти Одесской области намерены принять меры по улучшению водообмена между рекой Дунай и озером Ялпуг, которое является основным источником питьевой воды для жителей Болградского и Измаильского районов.

Как сообщили в облсовете, длительное и зачастую чрезмерное хозяйственное освоение прибрежных полос и водоохранных зон в системе Придунайских озер, нерациональное пользование рыбохозяйственным комплексом, завершение срока эксплуатации гидротехнических сооружений, выпрямление русел малых рек и другие факторы привели к нарушению естественного водообмена и, как следствие, к чрезмерной минерализации озера и понижению уровня воды.

Водообмен Ялпуга с Дунаем осуществляется благодаря каналу Репида, который проходит через дамбу, отделяющую это озеро от Кугурлуя. В этом году за счет районных бюджетов профинансируют разработку проектно-сметной документации по повышению пропускной способности канала.

Из областного бюджета профинансируют разработку проекта расчистки транспортирующих и подводящих каналов Скунда и Прорва с повышением надежности участков приканальных дамб; восстановления Кугурлуйской дамбы, которая находится в аварийном состоянии; расчистки шлюза на 105 километре Дуная, через который тоже осуществляется водообмен между Ялпугом и Кугурлуем, но который сейчас не работает.

На реализацию этих мероприятий в областном бюджете предусмотрено больше 250 тысяч грн.

Ялпуг — пресноводное лиманное озеро, находящееся на юго-западе Одесской области, в Болградском, Измаильском и Ренийском районах. Это крупнейшее природное озеро Украины. Его длина 39 км, ширина до 6 км, площадь 149 км². Средняя глубина — около 2 м, максимальная — 5,5 м.

Природные условия в долине Ялпуга считаются идеальными для виноградарства. Эту местность часто сравнивают с французским регионом Бордо, передает dumskaya.net.