Талоны на питание скоро появятся у каждого работающего гражданина

По словам спикера Андриана Канду, совсем скоро в руках граждан появятся реальные талоны на питание, более того - они станут обыденностью в жизни любого работающего гражданина.

Талоны на питание, о которых так много говорили в Молдове, судя по всему становятся реальным проектом. Спикер парламента Андриан Канду в четверг обсудил с уполномоченными операторами талоны на питание.

Политик инициировал данную встречу, чтобы обсудить ситуацию и выяснить, почему система все еще не работает.

После встречи Андриан Канду сказал, что в данный момент есть некоторые детали, которые необходимо решить.

"У нас было продуктивное и подробное обсуждение того, что еще предстоит сделать авторам проекта. Есть небольшие проблемы на уровне налоговой системы и в целом организационной политики. Я рассмотрел преимущества проекта для экономики страны и общества. Мы надеемся, что в ближайшем будущем любой работающий гражданин сможет держать эти талоны у себя в руках, - сказал Андриан Канду, читать далее https://www.kp.md/online/news/3103522/