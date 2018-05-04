Киртоакэ: Я должен идти в правительство

Киртоакэ заявил, что его цель - попасть в правительство Молдовы. На вопрос, будет ли он баллотироваться в будущем году на пост генерального примара столицы, Киртоакэ ответил, что теперь в его планах правительство.

Показав себя с самой худшей стороны на посту генпримара Кишинева, вице-президент Либеральной партии Дорин Киртоакэ намерен идти дальше в своей разрушительной деятельности. На вопрос, будет ли он баллотироваться в будущем году на пост генерального примара столицы, Киртоакэ ответил, что теперь в его планах правительство.

- Не имеет смысла. Я должен идти в правительство. Падение правительства приведет к падению режима. А я хочу помочь Кишиневу развиваться и дальше, - заявил Дорин Киртоакэ в передаче «InPROfunzime» на телеканале PRO TV.

Что понимает Киртоакэ под словом «развиваться» - понятно: дальнейшее ухудшение жизни граждан Молдовы. Однако на замечание о том, что изменений к лучшему у нас не происходит, бывший генпримар даже обиделся.

- За эти 10 лет я отдал городу тело и душу, и теперь вы говорите, что ничего не сделано, - ответил он.

Дорин Киртоакэ прокомментировал и действия кандидата в генпримары Сильвии Раду.

- Используя административные ресурсы, Сильвия Раду заставила своих подчиненных собирать подписи в ее пользу. Полицейский из Колоницы принуждал селян ставить подписи за Сильвию Раду. То, что происходит, - это полное безобразие. Но поскольку эти выборы являются досрочными, то есть риск, что жители столицы могут не явиться на избирательные участки, - отметил Киртоакэ.

Выборы генпримара столицы состоятся 20 мая.