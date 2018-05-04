Анжелу Лупан назначена постоянным экспертом в составе ОКК

Делегация Республики Молдова председательствовала вчера на очередном заседании Объединенной контрольной комиссии, которое проводится традиционно по четвергам в городе Бендеры. Руководитель делегации Республики Молдова в ОКК Ион Солоненко представил главного консультанта Бюро по реинтеграции Анжелу Лупан, которая Постановлением правительства назначена постоянным экспертом в составе ОКК.

Еще одним вопросом, обсуждаемым на заседании, было утверждение еженедельного отчета Объединенного военного командования о ситуации в Зоне безопасности.

После перерыва руководитель делегации Российской Федерации Илья Уваров провел внеочередное заседание ОКК, в ходе которого рассматривалась проблема обеспечения безопасности вблизи моста через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок.

В итоге стороны провели обмен мнениями и договорились о необходимости дополнительных консультаций по данному вопросу с учетом предложений участников диалога.

Следующее заседание ОКК состоится 10 мая 2018 года, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/moldavskaia-delegatsiia-v-sostave-okk-popolnilas-novym-ekspertom