Основателя Смысловых галлюцинаций будут лечить в психбольнице

Одного из основателей группы Смысловые галлюцинации Владимира Бурдина отправят в принудительном порядке на лечение в психиатрическую больницу. Решение вынес суд после того, как музыкант ножом нанес рану оскорблявшему его мужчине.

По словам артиста, он вместе с женой направлялся в супермаркет, когда к ним пристали трое мужчин.

"Они кричат жене: "Эй, девчонка" — при мне. Начали приставать к ней, хватать ее за руки. Я отбился, и мы забежали в магазин. Думали, отсидимся, там охрана же есть. Но один из них, мой потерпевший, зашел. Причем пьяный, это подтвердили на экспертизе. Начал обзывать нас последними словами, угрожал убийством, расправой", - отметил Бурдин.

В итоге музыкант хозяйственным ножом нанес обидчику неглубокую рану, передает korrespondent.net.

"Он после того, как я его по животу поцарапал, начал кататься по полу с воплями", - сказал Бурдин.

Приговор относительно принудительного лечения был вынесен Бурдину в связи с тем, что он ранее уже состоял в психбольнице. Это было связано с нежеланием отца отправлять его в армию.

Музыкант выразил обеспокоенность тем, что из-за его диагноза (психическое расстройство, обусловленное повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью) он может остаться на лечении в психиатрической больнице на всю жизнь, поскольку "его недуг не лечится вообще".

Известно также, что 6 апреля защита подала апелляционную жалобу, однако она еще рассмотрена не была.