В Штефан-Водэ отремонтировали дорогу

В районе Штефан-Водэ отремонтировали дорогу, которая связывает сёла Фештелица и Нижняя Марьяновка. Восстановили почти четыре километра пути. Работы продолжались три месяца.Местные жители довольны, теперь, говорят, им не придётся проезжать по 12 километров, чтобы выехать на трассу Кишинев-Каушаны.

"Еще в прошлом году, это казалось несбыточной мечтой, не верили, что успеют так быстро. Мы рады, что дорогу сдали в эксплуатацию."



"Теперь удобно ездить из одного села в другое. Мы так долго ждали ремонта этой дороги, наконец-то дождались."



"Теперь у нас есть прямая дорога, она на 12 километров короче. И пассажирский транспорт теперь здесь ходит чаще", - сказал мэр села Фештелица Николай Тудоряну.



Стоимость работ составила 19 миллионов леев. Деньги выделили из Национального фонда регионального развития. Отремонтировали в районе и другие дороги.



"Район Штефан-Водэ получил от южного филиала Агентства регионального развития около 100 миллионов леев. Сделали дорогу в 18 километров к населенному пункту Талмаза, и четыре километра, что связывают сёла Карахасаны и Антонешты", - сказал председатель Штефанводского района Николай Молозя.



Всего до конца года в стране отремонтируют 1200 километров дорог. Сделают это в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы".



"Правительство уделяет дорогам особое внимание. Речь, в частности, о тех 1200 километрах, то есть по одному километру каждому селу", - сказал министр регионразвития и сельского хозяйства Ливиу Волконович.



"Благодаря нынешнему руководству страны мы сможет осуществить красивые проекты, создать хорошие условия для сельских жителей", - сказала директор южного филиала Агентства регионразвития Мария Кулешова.



Общая стоимость проекта миллиард 600 миллионов леев.



