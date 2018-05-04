Песчаная буря в Индии: число жертв превысило 140

Число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека. Власти не исключают, что число жертв может еще увеличиться, сообщает AFP.

По данным СМИ, песчаная буря унесла жизни 121 человека в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд и Пенджаб. Еще 21 человек погиб на юге страны в результате многочисленных ударов молнии.

Также сообщается, что тысячи людей в Уттар-Прадеше и Раджастхане покинули дома, разрушенные ураганным ветром, скорость которого достигала 130 километров в час, передает korrespondent.net.