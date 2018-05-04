Более 50 предпринимателей из Гагаузии и Таракли получили гранты от ЕС

Более 50 предпринимателей из Гагаузии и Тараклийского района открыли собственный бизнес в рамках программы SARD. Бюджет проекта полмиллиона евро. Деньги предоставил Европейский союз. Вячеслав Дудуш из Комрата десять месяцев назад открыл кондитерскую. Инвестиции составили почти 20 тысяч евро, 80% суммы - грант от ЕС.

Местным жителям продукция пришлась по вкусу и спустя время предприниматель открыл и вторую кондитерскую.

А Илья Капаклы на полученный грант в три тысячи долларов открыл фирму по производству кровельных элементов.

Помимо финансирования, начинающий предприниматель получил и техническую поддержку от европейских специалистов.

Всего гранты в три тысячи долларов получили более 20 предпринимателей из Гагаузии и Тараклии. Европейский союз также предоставил гранты для развития средних предприятий.

Проект SARD внедрили при поддержке Программы развития ООН. Финансовую помощь получили и местные власти. Им предоставили свыше шести с половиной миллионов евро на ремонт и развитие инфраструктуры в Гагаузии и Тараклийском районе.