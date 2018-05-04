На Гавайях извержение вулкана, объявлена эвакуация

На Гавайях объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа, лава которого достигла населенного пункта Лейлани-Эстейтс. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает Hawaii News Now.

Отмечено, что на данный момент эвакуация затронула около 10 тыс. жителей штата. Американский Красный Крест открыл два приюта для людей, которым пришлось покинуть свои дома, в Пахоа и Кеау, передает korrespondent.net.

Губернатор штата Гавайи Дэвид АйДжи привлек Национальную гвардию Гавайев для "помощи в эвакуации и обеспечения безопасности". Он призвал местных жителей "сохранять спокойствие" и продолжать следить за предупреждениями.

Как сообщается, спасаясь от извержения вулкана, жители оставили все свое имущество, забрав только некоторые наиболее важные вещи.

Отмечается, что извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше.

Сотрудник Гавайской обсерватории вулканов Джанет Бабб заявила, что жители района должны оставаться бдительными, поскольку лава может выйти на поверхность довольно быстро в любой области островов. Она отметила, что невозможно предсказать заранее, где может произойти очередное извержение.