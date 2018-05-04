Сильвия Раду продолжают свою нестандартную предвыборную кампанию: "Продолжаю общаться с жителями Кишинева, обсуждая наши проблемы"
Кандидат на пост мэра Кишинева Сильвия Раду продолжает вести нестандартную предвыборную кампанию. Ежедневно она встречается непосредственно с жителями города, обсуждая с ними лично проблемы столицы и их решения.
"Продолжаю общаться с жителями Кишинева, невзирая на провокации со стороны некоторых политиков, и не смотря на ложь, которой они пытаются манипулировать общественным мнением. Я иду вперед, обсуждая непосредственно с кишинёвцами наши проблемы," - написала Сильвия Раду на своей странице в социальных сетях.
Ранее она объявила о неожиданном решении отказаться от предвыборной рекламы. По словам Сильвии Раду, улыбающиеся лица кандидатов с телеэкранов и уличных щитов не решают реальных проблем Кишинева. А трата огромных денег на предвыборную агитацию совершенно не оправдана. Более того, кандидат на пост мэра Кишинева Сильвия Раду призвала всех желающих поддержать ее предвыборную кампанию, направить свою спонсорскую поддержку на реализацию конкретных проектов в Кишиневе.
"Пусть это будет обустройство игровых площадок, посадка цветов, установка скамеек во дворах жилых домов. Обсуждаю с некоторыми предпринимателями запуск таких проектов уже со следующей недели".Сильвия Раду подытожила, что в результате этой предвыборной кампании в Кишиневе должны быть реализованы проекты, полезные для людей.
"Жители Кишинева заслуживают именно этого, а не популистских обещаний или рассуждений на геополитические темы, раскалывающие общество", - подытожила Сильвия Раду.
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telegraph.md