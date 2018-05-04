СМИ: Cambridge Analytica может продолжить работу, сменив название

Британская компания Cambridge Analytica может продолжить свою деятельность под названием Emerdata Limited. Об этом говорится в расследовании издания The Register.

Согласно реестру юридических лиц, офис Emerdata Limited находится в Лондоне по тому же адресу, что и SCL Elections – материнской компании Cambridge Analytica, передает korrespondent.net.

Emerdata Limited, которая называет себя организацией по обработке данных, была основана в августе 2017 года, однако активизировала свою деятельность после того, как Cambridge Analytica стала фигурантом скандала об утечке данных пользователей Facebook, говорится в материале.

Новую компанию 28 марта 2018 года возглавил Александр Тейлер – бывший исполняющий обязанности генерального директора Cambridge Analytica.

2 мая Cambridge Analytica заявила о начале процедуры банкротства, отметив, что потеряла всех клиентов из-за "необоснованных обвинений" в СМИ.

О том, что данные пользователей Facebook оказались в распоряжении фирмы Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа, стало известно в середине марта. Американские и британские власти потребовали объяснений.

В Facebook заявили, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей соцсети.