Сельские жители обогнали горожан по уровню подключения к интернету

Сельские жители подключались в прошлом году к интернету активнее горожан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Нацагентством по регламентированию в области электросвязи и информтехнологий. Сейчас в молдавских селах интернет есть в каждом втором доме.

Валентина Буденко из села Ратуш Теленештского района теперь ищет во всемирной сети кулинарные рецепты.



"Сколько и что добавлять, как смешать, чтобы получился вкусный торт в домашних условиях. Готовишь коржи, прокладываешь фруктами и заливаешь их кремом", - сказала жительница села Ратуш Валентина Буденко.



Особенно довольна Валентина, что может общаться с тремя дочерьми, которые трудятся за границей.



"Вот сейчас Алла в скайпе. Когда вижу зелёный значок, знаю - они могут меня набрать. Или сама звоню. Бывает говорим и час, и два".



По данным НАРЭКИТ, число сельских интернет-подписчиков составляет 227 тысяч, городских - 356 тысяч. В прошлом году активнее всего подключались к сети жители Ново-Аненского района.



По прогнозам, к 2020 году число пользователей интернета вырастет в селах более чем на 20%.





