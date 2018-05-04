Работодателей будут поощрять за трудоустройство безработных разных категорий

Работодателей будут субсидировать за создание рабочих мест для безработных разных категорий.

Соответствующий законопроект прошёл первое чтение парламента.

За каждого трудоустроенного безработного наниматели ежемесячно в течение полугода будут получать по 30% от средней зарплаты по экономике за предыдущий год.

При этом у них не должно быть задолженностей перед государством, а число созданных рабочих мест нельзя снижать в течение трех лет.





