В супермаркетах 50% продуктов питания должны быть местного производства

Депутаты в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий, что по меньшей мере 50% продуктов питания в магазинах должны быть местного производства.

Список продовольствия разработает правительство. Его будут пересматривать ежегодно.

Переход к новым правилам продлиться полгода со дня публикации закона. Это время даётся предпринимателям для пересмотра контрактов на закупки и приобретения необходимого товара.

За нарушение закона грозят штрафы, для физических лиц до пяти тысяч леев, для юридических - до 20 тысяч.



