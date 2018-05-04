Маск назвал "скучными" вопросы об убытках Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск во время ежеквартального отчета о делах компании отказался отвечать на неудобные вопросы журналистов.

Как сообщает агентство Bloomberg, во время телефонной конференции Маск проигнорировал просьбы рассказать о трудностях с финансированием и проблемах с массовым выпуском электромобиля Model 3. Он назвал вопросы аналитиков "скучными, сухими и не крутыми".

Охотно Маск говорил только о проектах, которые не имеют практической реализации. После такого общения с прессой акции Tesla упали на 7,4%.

Напомним, чистый убыток Tesla по итогам первого квартала 2018 года составил более 709,5 млн долл., что более чем вдвое превышает потери компании за январь-март прошлого год.

В Bloomberg прогнозируют, что после 15 лет работы Tesla без дополнительного финансирования в 2018 году может остаться без наличных денег, передает korrespondent.net.