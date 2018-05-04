Новорождённый лосёнок попытался сесть в автобус в Карелии. ВИДЕО

В Карелии лосёнок вышел на автобусную остановку возле деревни Падозеро и попытался сесть на рейсовый автобус, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Очевидно, он совсем недавно появился на свет — детёныш был очень слаб, буквально еле держался на ногах.

При этом окружающих его людей лосёнок совсем не боялся — охотно шёл на контакт, давал себя гладить, а вот от предложенного угощения отказался.

Местные жители вызвали спасателей. Те доставили лосёнка в зоокомплекс "Три медведя", пишет Лайф.ру.





