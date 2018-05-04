Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка

В течение многих лет специалисты вели дискуссию о существовании так называемого критического периода в развитии ребёнка, во время которого ему удаётся лучше изучать иностранные языки. Многие исследователи сошлись во мнении, что лучше начинать обучение как можно раньше. Новое же исследование показало: дети способны овладеть новым языком, уровень которого соответствовал бы носителю языка, в течение более длительного времени, чем считалось.

В целом многие данные свидетельствуют о том, что взрослым людям труднее учить иностранные языки, нежели детям. В результате учёные предположили, что существует тот самый критический период для изучения языка. Между тем продолжительность периода и причины, лежащие в его основе, остаются во многом загадкой.

Чтобы собрать большой объём данных, команда учёных из Бостонского колледжа, Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработала тест, запущенный впоследствии на Facebook.

Он фиксировал грамматические навыки участников, а также собирал иную информацию, касающуюся изучения иностранного языка. По итогу тест стал невероятно популярным, а учёные собрали данные от 669498 человек.

После изучения огромных объёмов данных с использованием различных вычислительных моделей стало ясно: до примерно 17 или 18 лет человек находится в наилучшей форме для того, чтобы выучить иностранный язык, что почти на 10 лет дольше, чем считалось прежде.

Безусловно, человек, изучающий новый язык в подростковом возрасте и позже, может достичь довольно высокого уровня, и тест это показал. Но, как выявило исследование, достичь уровня владения носителя языка можно лишь в том случае, если человек уже начал учить язык к 10-летнему возрасту.

"Если вы хотите владеть грамматикой английского языка как носитель, то вы должны начать заниматься примерно с 10 лет. Мы не видим большой разницы между людьми, которые начинают учиться с рождения, и людьми, которые начинают обучаться с 10 лет", — говорит Хартсхорн, уточняя, что они заметили снижение качества у тех, кто начал заниматься языком позднее, пишут Вести.ру.

На данном этапе неясно, что же происходит в возрасте 17 или 18 лет, в результате чего ухудшается способность человека изучать новый язык. Возможно, всё дело в пластичности мозга, говорят учёные, а, возможно, и в других факторах.

"Вероятно, есть биологические изменения. Может быть, за этим стоят социальные или культурные факторы", — говорит Тененбаум. Как правило, после 17 или 18 лет люди покидают родительский дом, начинают работать или учиться в специализированном вузе. Всё это может повлиять на скорость обучения для любого языка", — добавляет учёный.







