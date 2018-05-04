Пассажиров такси будут информировать об их правах

Пассажиров такси должны информировать об их правах. Агентство по защите прав потребителей обязало перевозчиков вывешивать специальные информативные таблички на видном месте.

В них: напоминания о тарифах, кассовом чеке, комплектации автомобиля. Те перевозчики, которые проигнорируют новые правила могут получить штраф до 6-ти тысяч леев.

"После того, как проблема такси была поднята премьер-министром, мы решили навести порядок в этой сложной области. Начали с аэропорта, где большое скопление народу и много жалоб", сказал глава департамента метрологии Андриан Бундук.