Граждане не должны будут предоставлять справку с налоговой для продажи или покупки квартиры

Парламент утвердил проект предложенный депутатами Европейской народной партии, согласно которому граждане, которые совершат такого рода сделки, не должны будут предоставлять справку с налоговой о наличии долгов перед госбюджетом.

Вице-председатель парламента Валерий Гилецкий сказал, что поправка направлена на исключение процедур, связанных с тратой времени и денег.

Ежегодно более четырёхсот тысяч молдаван каждый год обращались в налоговую за этой справкой. Нововведение вступит в силу после публикации в «Официальном мониторе».