Во Вьетнаме россиянку осудили пожизненно за ввоз кокаина

Суд города Хошимин приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз во Вьетнам кокаина, сообщил РИА Новости адвокат осужденной Сункар Нурмагамбетов.

Максимально россиянке грозила смертная казнь.

"Мы продолжим защищать ее права и интересы", — добавил Нурмагамбетов.

Дапирку арестовали в августе 2014 года в аэропорту Хошимина по прилете из Сингапура: в двойном дне ее чемодана таможенники нашли около трех килограммов кокаина. По вьетнамским законам за попытку контрабанды тяжелых наркотиков — кокаина и героина — в количестве более 100 граммов следует наказание вплоть до смертной казни.

Защита настаивает, что Мария привезла чемодан по просьбе своего друга из Нигерии и якобы не знала, что там наркотики.

Приговор вынесли со второго раза: по итогам первого рассмотрения суд направил дело на дополнительное расследование, пишет РИА Новости

Как сообщалось, в тюрьме россиянка не жаловалась на здоровье и условия содержания. Ее брат Вадим рассказывал РИА Новости через адвоката, что Мария в свободное время занимается спортом и йогой.