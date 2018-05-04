Военного атташе Новой Зеландии в США обвиняют в скрытой съемке в туалете

Военного атташе Новой Зеландии в США обвиняют в установке скрытой камеры в туалете посольства в Вашингтоне, сообщает газета New Zealand Herald.

Скрытую камеру обнаружили в одном из посольских туалетов в июле прошлого года. Новозеландские полицейские специально приехали в США, чтобы расследовать этот инцидент. После проверки обвинения в незаконной съемке интимного характера выдвинули против 58-летнего коммодора ВМС Альфреда Китинга.

Он уже ушел в отставку и вернулся в Новую Зеландию. Сегодня состоялись слушания, на которых бывший дипломат просил суд не разглашать его имя во время процесса, но судья ответил отказом, пишет РИА Новости

Отмечается, что Китинг был самым высокопоставленным военным в посольстве и представлял новозеландскую дипломатию при обсуждении вопросов оборонного характера с американскими коллегами.

Ему грозит до полутора лет лишения свободы.







