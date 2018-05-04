Слабое магнитное поле не защищает Венеру от потока высокоэнергетичных частиц галактического излучения. Солнечные вспышки там опаснее, чем на Земле, чья орбита находится дальше. Зато атмосфера "планеты багровых туч" в разы плотнее земной и лучше задерживает радиацию. Впрочем, шансов выжить на поверхности Венеры все равно нет, полагают ученые.

Подземный океан Марса

Многие ученые полагают, что Марс и Земля три-четыре миллиарда лет назад были похожи и одинаково богаты водой.

Судя по сохранившемуся рельефу, марсианский океан представлял собой периодически пополняемую влагой болотистую низменность. Подсчитано, что там могло скапливаться порядка 2,3x107 кубических километров воды. Треть ее испарилась, треть ушла на образование полярной ледяной шапки, и еще треть могла сохраниться в виде слоя льда под землей.

В отличие от Земли, климат раннего Марса был холодным. Однако Красная планета могла быть колыбелью жизни,

ученые из NASA.

полагают

Высыхание океанов и озер не означает исчезновение жизни. Известно, что некоторые ее формы способны добывать влагу из атмосферы или почвы. Кроме того, на Марсе еще пять миллионов лет назад были условия, пригодные для жизни. Тогда наклон орбиты планеты составлял 45 градусов — это означает, что полюса получали в два раза больше солнечного тепла, чем сейчас. Примерно столько же, сколько полярные регионы Земли.

Полярные шапки Марса теперь не тают, но пять миллионов лет назад они напоминали нынешнюю Антарктиду.





Ледяной океан на орбите Сатурна

Шестой по размеру спутник Сатурна, Энцелад, покрыт льдом толщиной в 40 километров. В 2011 году аппарат "Кассини" зафиксировал на южном полюсе Энцелада выброс воды, хлорида натрия, аммиака и диоксида углерода. Это заставило ученых предположить, что подо льдом скрывается соленый океан. Значит, спутник обладает внутренними источниками тепла. Согласно расчетам, температура воды в океане может быть 26 градусов Цельсия, хотя на поверхности — минус 170.

Теплый соленый океан — подходящее место для жизни. От космического излучения защищает ледяной панцирь. Правда, он не пропускает солнечный свет, но это не критично, поскольку многие группы микробов живут в полной темноте. Например, органотрофы — бактерии, существующие за счет разложения органики, или хемотрофы, использующие энергию окислительно-восстановительных реакций.

Условия Энцелада близки к подледниковым озерам Антарктиды.