В Украине пресекли контрабанду кокаина на 300 тысяч долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли в Киевской области контрабанду партии кокаина из Центральной Америки, стоимость которой на "черном рынке" составляет более 300 тысяч долларов, сообщила в пятницу пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. Он поступал на Украину через зарубежные грузовые отправления, пишет РИА Новости

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 8 миллионов гривен (более 300 тысяч долларов)", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".







