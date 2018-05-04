СМИ: 19-летний бразилец отказал Барселоне ради донецкого Шахтера

19-летний нападающий Сан-Паулу Маркиньос Сиприано станет игроком донецкого Шахтера после того, как отработает свой контракт.

"Официальные предложения были от Шахтера и Барселоны. Но выбор пал на украинскую команду. Предложение "горняков" очаровало меня и мою семью. Решение переехать на Украину не связано с деньгами, скорее это долгосрочное планирование. В первую очередь это шанс сыграть в Лиге чемпионов и поиграть в клубе, который хорошо работает с молодыми бразильскими игроками", — цитирует игрока Yahoo Esportes.

Соглашение форварда с бразильским клубом действительно до 15 сентября, передает korrespondent.net.