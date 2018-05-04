Названа причина крупного пожара в многоэтажном доме в Сан-Паулу

Министр общественной безопасности бразильского штата Сан-Паулу Мажину Алвес сообщил в четверг, что причиной недавнего крупного пожара в многоэтажном доме в городе Сан-Паулу стала не семейная ссора, как сообщалось ранее, а короткое замыкание.

Здание загорелось в ночь 1 мая и позднее обрушилось. Огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию. По предварительным данным СМИ, число жильцов дома, местонахождение которых пока не установлено, составляет свыше 40, пишет РИА Новости

"Пожар начался на пятом этаже в комнате, где проживали четыре человека, как следствие короткого замыкания в месте, куда были подключены сразу телевизор, микроволновка и холодильник. Не было никакой семейной ссоры", — приводит заявление министра канал Globo.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать ссора между семейной парой, которая готовила пищу на огне и использовала спирт в качестве топлива. Женщина якобы толкнула мужа, когда тот подливал спирт в огонь, в результате чего одежда обоих загорелась.





