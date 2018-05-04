Турецкое судно таранило греческую военную лодку

В Эгейском море турецкое грузовое судно пыталось таранить корабль греческих ВМС. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает militaire.gr.

Инцидент произошел около 4 часов утра вблизи острова Лесбос, передает korrespondent.net.

"Турецкое торговое судно приблизилось слева к канонерской лодке Арматоло, которая патрулировала территорию к востоку от Митилини. Одним маневром судно пыталось ударить в среднюю часть корабля. Сразу же после этого оно быстро отправилось в турецкие воды", - сообщает издание.

Никто из экипажа не пострадал, и канонерка, по всей видимости, не получила серьезных повреждений, но эпизод считается подозрительным и серьезным, пишет издание.

В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Турция ставит под сомнение территориальную принадлежность ряда островов в Эгейском море и постоянно нарушает воздушное и морское пространство Греции. В феврале турецкий корабль протаранил корабль греческой береговой охраны. С начала марта в турецкой тюрьме находятся двое греческих военнослужащих, задержанных за случайный переход границы во время патрулирования. К эскалации напряженности ведет и риторика политиков обеих стран.

Напомним, Греция перехватила беспилотник Турции в своем воздушном пространстве. Ранее сообщалось, что Греция переместила семь тысяч военных на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией.