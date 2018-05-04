Одна тигрица увеличила число амурских тигров на 1%

В Харбине(Китай) 11-летняя самка амурского тигра родила сразу пятерых детенышей — очень много для этого вида. На свет появилось три самца и две самки. Чтобы их выкормить, маме приходится съедать по 20 яиц за каждый прием пищи и пить коровье молоко, чтобы поддерживать свое здоровье.

Рождение такого большого количества детенышей — знак того, что в Китае созданы хорошие условия для амурских тигров. В мире их осталось около 500 особей, вид является одним из самых редких, напоминает Моя планета.

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