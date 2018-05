Новая Зеландия начинает кампанию по возвращению на карты

Новая Зеландия начинает кампанию по возвращению на карты мира, удивительно, но государство часто забывают отметить.

Жители устали от столь невнимательного отношения и начали рекламную кампанию под слоганом «Вернем Новую Зеландию на карты» («Get New Zealand on the map again» отсылает к слогану кампании Трампа «Make America great again»), сообщает Моя планета.

В ролике снялась премьер-министр страны Джасинда Ардерн и комик Риз Дэрби, который проводит расследование и выясняет, что за исчезновением может стоять Австралия, желающая получить больше туристов.