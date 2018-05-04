В Штефан-водском районе связали два села новой дорогой

Новая дорога свяжет села Фештелица и Марианка де Жос, Штефан-водского района. Дорога обеспечит и связь с национальной дорогой Кишинев-Каушаны, облегчая доступ граждан в районный центр и пункт пересечения границы с Украиной Паланку. Дорога была построена в рамках проекта регионального развития.

В рамках мероприятия, посвященного завершению проекта, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконович отметил, что обеспечение доступа граждан к современной инфраструктуре и качественным государственным услугам остается приоритетной деятельностью государства, цель, которая, как только будет достигнута, будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики и благосостояния населения, передает ipn.md.



Директор АРР Юг Мария Кулешов уточнила, что современная дорога предоставляет людям не только безопасность и удобство, но и возможность передвигаться быстрее и дешевле, стимул остаться в родном селе и начать бизнес.

„Благодаря новой дороге, граждане будут иметь быстрый доступ к службам экстренной помощи - пожарным, скорой помощи, полиции, а дети смогут в любое время ездить в художественную школу в Фештелица по хорошей дороге, в условиях максимальной безопасности и комфорта”, - заявила директор АРР Юг Мария Кулешов.

Проект с бюджетом в 19 млн. леев финансируется из Национального фонда регионального развития.