Открытка Джека-Потрошителя продана за $30 000

Открытка Джека-Потрошителя была продана на аукционе. Она ушла с молотка за $30 000 и досталась британскому частному коллекционеру.

Подобная цена, по словам акционистов, говорит о высоком интересе к личности Джека-Потрошителя. Личность этого серийного убийцы, орудовавшего в лондонском районе Уайтчепел в 1888 году, до сих пор остается загадкой. До сих пор различные детективы-любители проводят расследования и публикуют исследования вероятной личности Потрошителя. Полиция получила несколько писем и открыток, подписанных «Джеком-Потрошителем», но специалисты считают настоящими только некоторые из них, сообщает UPI.

Проданная открытка считается настоящей. Она датирована 29 октября 1888 года, за 11 дней до смерти последней жертвы Мэри Келли. Открытка хранилась в материалах дела до 1966 года, после она была подарена констеблю, увольняющемуся со службы. Она была выставлена на аукцион вдовой констебля, которая ожидала выручить около $1000, но получила в 30 раз больше, отмечает Моя планета.