Кефир, зеленка и пистолет: на заседании совета украинского города произошла стрельба

На внеочередной сессии горсовета Никополя Днепропетровской области Украины в пятницу, 4 мая, произошла стрельба. Об этом сообщает издание Никополь-news.

Конфликт начался в самом начале заседания. Когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители Правого сектора, которые выступали с призывами менять власть. В зале начались потасовки.

Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой, передает korrespondent.net.

После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков, - говорится в сообщении.

Эту информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль. Правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.