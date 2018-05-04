К программе "Prima Casă" присоединился еще один банк

Число банков-участников программы "Prima Casă" выросло до пяти. Теперь ипотечные кредиты под гарантии государства выдает также Eximbank. До этого в правительственном проекте участвовали Moldinconbank, Victoriabank, Moldova Agroindbank и Mobiasbanca.

Все пять финансовых учреждений выдают кредиты на покупку жилья стоимостью не более миллиона леев под 9,03 процента годовых. Первоначальный взнос по кредиту 10 процентов, или в три раза ниже, чем в других программах.



Программа "Prima Casă" запущена по инициативе премьер-министра Павла Филиппа. Заявки для участия в ней подавать граждане в возрасте до 45 лет, официально трудоустроенные и не имеющие других ипотечных кредитов.



Программа "Prima Casă" действует с 26 марта.





