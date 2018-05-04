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Сезон отдыха в Вадул-луй-Водэ откроется 1 июня
// фото: mold.su
13:49, 04 May 2018
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Вадул-луй-водские пляжи готовят к открытию. Наметили его на 1 июня. Рабочим осталось почистить деревья и покрасить скамейки.

"Мы готовы на 60 процентов. Основное, что надо сделать - разрыхлить песок, чтобы он стал мягким, а пляж был ровным", - сказал работник МП "Зеленое хозяйство" Тудор Войку.

Впрочем, желающих позагорать на берегу Днестра уже немало. Ходя отдыхающие признают - работа в зоне отдыха еще осталась.

На поддержание зоны отдыха в Вадул-луй-Водэ ежегодно выделяется два миллиона леев.




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