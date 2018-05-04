Саудовская Аравия направит 34 млрд долларов на повышение уровня жизни

Правительство Саудовской Аравии объявило о начале масштабной программы по повышению уровня жизни в стране, пишет газета "Коммерсант".

60% всего бюджета программы обеспечит государство, 40% - частный бизнес. Планируется строительство новых музеев, образовательных и развлекательных центров, кинотеатров, спортивных объектов и аквапарков.

В рамках этой программы на различные проекты по развитию образования, здравоохранения, спорта и культуры выделено около 13,5 млрд долларов.

По словам руководителя программы Ахмеда аль-Катиба, в ближайшие два года новые проекты должны обеспечить работой до 300 тыс. человек.

Еще 20,5 млрд долларов будет потрачено на различные инфраструктурные проекты: строительство и ремонт дорог, модернизацию вокзалов, портов и других транспортных объектов.

Население Саудовской Аравии - около 33 млн человек, передает newsru.com.