Жителя столицы задержали по подозрению в контрабанде и продаже наркотиков

Сотрудники управления по борьбе с наркооборотом задержали 20-ти летнего жителя столицы по подозрению в контрабанде и распространении дурмана в столице.

За подозреваемым велась слежка в течение двух месяцев. Молодого человека взяли с поличным, когда он передавал синтетический наркотик офицеру по прикрытием. Он признал свою вину.

В ходе обысков у него нашли и изъяли около двухсот граммов психотропных веществ. Закупал он их в Одессе и продавал по 800 леев за грамм. Контрабадисту грозит до 15 лет тюрьмы.