Виктор Гурэу, приближенный к ДПМ, жестко критикует Сильвию Раду

Политический и экономический аналитик, директор Центра стратегического анализа и мониторинга «Альтернатива для Молдовы» Виктор Гурэу провел пресс-конференцию на тему «Сильвия Раду и Ион Чебан – Им нет места во главе мэрии! Их место в тюрьме ...».

Политолог говорил о местных выборах столичного градоначальника в контексте старой власти и о той, что будет избрана. Гурэу упомянул, в частности, двух кандидатов - Иона Чебана от ПСРМ и независимого кандидата Сильвию Раду, сообщает портал unimedia.md.

«Идут разговоры об узурпации власти в мэрии, и я, как опытный специалист в области государственного управления, хотел бы, чтобы политические партии и особенно упомянутые представили объяснение, почему они считают, что она узурпирована», - сказал Гурэу на пресс-конференции. Он также напомнил о людях, которые хотят возглавить столицу и сравнил их действия с тем, как поступал бывший мэр Дорин Киртоакэ.

«Не будем говорить о 10 годах, но на протяжении шести лет Киртоакэ и ЛП сделали так, что муниципальный совет был выведен из цепи с помощью парламента в том, что касается формирования местной публичной администрации, а затем в 2016 году был создан полный вакуум. (...) Все думают, что хуже, чем Киртоакэ, не может быть, да, но он законно занимал должность, нравится нам это или нет, мы все знаем, насколько я люблю Киртоакэ. Но мы не можем заменить одно незаконное действие другим, создается хаос», - добавил он.