Неврологи объяснили, почему люди неадекватно себя оценивают

Ученые выявили удивительную особенность головного мозга. Она заставляет нас думать, что в какой-то момент мы выглядим удивительно хорошо. Вообще из-за этой иллюзии мы можем казаться себе полнее или стройнее, чем на самом деле.

Мозг смешивает информацию, полученную в прошлом и в настоящем, чтобы получить максимально точную картинку реальности и скорректировать произошедшие изменения. Согласно исследованиям Западной Австралии, это же происходит при оценке своего тела. Однако оценка может быть неточной, передает meddaily.ru.



Эксперты решили разобраться в этом феномене, собрав группу из 103 добровольцев женского пола. Девушкам показали серию изображений женского тела (от тучных до людей с недостаточным весом). Используя специальную программу, добровольцы оценивали, насколько стройным или тучным им казалось изображенное тело.



Оказалось, на оценку влияло то, какую фигуру добровольцы видели до этого. На практике человеку может казаться, что он стройный, несмотря на набранный вес. Просто его мозг еще помнит о "славных временах".