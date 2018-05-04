На Украину не пустили двух россиян с георгиевскими ленточками на чемоданах

Молодые россияне прилетели в Борисполь вечером накануне, 3 мая. Цель поездки была частной, они имели достаточно денег для пребывания на территории Украины и обратные билеты, но к их багажу были привязаны георгиевские ленточки, запрещенные в стране, сообщил в Facebook пресс-секретарь Погранслужбы Украины Олег Слободян.

"На просьбу пограничников снять эту символику граждане России отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", - сообщил пресс-секретарь. Он отметил, что украинцы рады всем гостям страны, но ожидают от них уважения и исполнения требований закона.

Закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты вступил в силу на Украине 15 июня 2017 года. По мнению депутатов Верховной Рады и подписавшего документ президента Петра Порошенко, георгиевская лента не является символикой Второй мировой и после начала конфликта в Донбассе она стала символом российской агрессии против Украины.

Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 850 до 2550 гривен (от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размер штрафа и грозит административным арестом на срок до 15 суток, передает newsru.com.

Запрет, штрафы и наказания не касаются только участников Второй мировой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие отличия. Кроме того, георгиевскую ленту можно безнаказанно использовать в экспозициях музеев, библиотечных фондах, произведениях искусства, в научной деятельности и на оригиналах боевых знамен.