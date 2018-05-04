NASA опубликовало короткое видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца. Ролик был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в конце апреля.
Видео было снято с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашено в голубой цвет. Благодаря этому стала видна одиночная область солнечной активности. На записи запечатлены дуги силовых линий солнечного магнитного поля, пишет РИА Новости
Как отмечают в SDO, на момент съемки в данной области не было зафиксировано значительных солнечных бурь.
Once in a blue...Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF— NASA Sun & Space (@NASASun) May 3, 2018
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telegraph.md