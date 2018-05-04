NASA показало "голубое" Cолнце

NASA опубликовало короткое видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца. Ролик был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в конце апреля.

Видео было снято с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашено в голубой цвет. Благодаря этому стала видна одиночная область солнечной активности. На записи запечатлены дуги силовых линий солнечного магнитного поля, пишет РИА Новости

Как отмечают в SDO, на момент съемки в данной области не было зафиксировано значительных солнечных бурь.







